MotoGP, a Sepang riunione dei piloti per parlare del GP Qatar

27 Ott 2026 - 11:06
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Tra una decina di giorni il paddock del Motomondiale dovrebbe sbarcare in Qatar per il terz'ultimo round della stagione. La situazione di quella parte del mondo, però, è tutt'altro che serena e per questo la gara di Lusail sembra ancora in bilico. Liberty Media e Dorna continuano a dare rassicurazioni, ma i piloti della MotoGP hanno deciso di fare un'altra riunione a Sepang dopo quella di Phillip Island. Vogliono avere risposte e certezze, ben consapevoli che un loro "no" alla trasferta avrebbe un peso decisivo. Per questo si ritroveranno prima di scendere in pista in Malesia per decidere come comportarsi e quali azioni eventualmente intraprendere.

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