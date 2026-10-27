MotoGP, a Sepang riunione dei piloti per parlare del GP Qatar

Tra una decina di giorni il paddock del Motomondiale dovrebbe sbarcare in Qatar per il terz'ultimo round della stagione. La situazione di quella parte del mondo, però, è tutt'altro che serena e per questo la gara di Lusail sembra ancora in bilico. Liberty Media e Dorna continuano a dare rassicurazioni, ma i piloti della MotoGP hanno deciso di fare un'altra riunione a Sepang dopo quella di Phillip Island. Vogliono avere risposte e certezze, ben consapevoli che un loro "no" alla trasferta avrebbe un peso decisivo. Per questo si ritroveranno prima di scendere in pista in Malesia per decidere come comportarsi e quali azioni eventualmente intraprendere.