Martin non è ancora pronto: Pirro al Mugello sulla Ducati Pramac

MOTOGP

I medici hanno consigliato allo spagnolo di rimandare il rientro dopo le fratture riportate a Portimao

Sarà Michele Pirro a correre sulla Ducati del team Pramac al Mugello. Il pilota titolare Jorge Martin, infatti, è stato sottoposto a una serie di controlli da parte dei medici che si occupano delle sue condizioni dopo le fratture riportate nella caduta avvenuta a Portimao. Il processo di guarigione procede positivamente, ma i medici hanno consigliato allo spagnolo di non rientrare in pista nel GP in programma in Toscana considerando la conformazione e la difficoltà della pista toscana che richiede un grande sforzo fisico.

Vedi anche Motogp Rossi non molla: "Ritiro? Decido in estate, ma..." Per questo motivo, in accordo con Pramac Racing Team e Ducati, Martin ha deciso di posticipare il suo rientro in pista al Gran Premio di Catalogna. A difendere i colori della squadra di Paolo Campinoti nel Gran Premio d'Italia saranno così il collaudatore di Borgo Panigale e il francese Johann Zarco.

In precedenza era stato Tito Rabat, pilota della Superbike, a correre al posto di Martin a Jerez e a Le Mans, raccogliendo poche soddisfazioni.