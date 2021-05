Rossi non molla: "Ritiro? Decido in estate, ma..."

LE PAROLE

Valentino: "Cercherò di esserci anche nel 2022"

"Proverò a esserci nel 2022". In un'intervista rilasciata all'emittente indonesiana partner del MotoGP Trans7, Valentino Rossi ha parlato delle tempistiche necessarie per avere delle certezze in merito al suo futuro. "Parlando con Petronas e Yamaha è una questione che riguarda la metà della stagione dato che dopo nove gare avremo la pausa estiva e penso che in quel periodo prenderemo una decisione per l'anno prossimo, dopo nove gare", ha detto il 'Dottore'. "Sarò contento se avrò la possibilità di correre anche nel 2022 e di venire in Indonesia, ma abbiamo bisogno di aspettare i risultati e di vedere se sarò competitivo. Quindi al momento non posso promettere niente ma proverò a esserci nel 2022", ha continuato il nove volte campione del mondo di Tavullia.

Il paddock del MotoGP è pronto per fare tappa in Indonesia nel 2022 per correre sul nuovissimo Mandalika International Circuit: "Sembra una pista veloce con delle curve veloci. Di solito sono circuiti divertenti ma per capirlo bene abbiamo bisogno di girarci con la moto", ha aggiunto Rossi. "Sarà molto impegnativa dato che in Indonesia è molto caldo. Ho corso li' nel '96 e nel '97 e mi ricordo che forse fa anche piu' caldo rispetto alla Malesia. Pero' il mare e' molto vicino, quindi se sarà troppo caldo allora andremo al mare", ha concluso.