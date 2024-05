Kings World Cup, il tabellone: Italia-Colombia, sarà Totti vs Maluma

il sorteggio

Nella Kings World Cup, in palio un milione di euro, ci saranno fuoriclasse come Totti, Ibrahimović, Neymar, Hazard, Gotze, Shevchenko e Rio Ferdinand

© Ufficio Stampa Sarà Italia contro Colombia. In un evento tenutosi a Monterrey, città che ospita la Final Four della Coppa del Mondo, Gerard Piqué e Miguel Layún hanno sorteggiato il tabellone della Kings World Cup, definendo così tutti gli accoppiamenti della prima fase della competizione. Durante il sorteggio a Monterrey è stata annunciata l'ultima squadra invitata alla Kings World Cup. Sarà l'artista colombiano Maluma a guidare la squadra di Medallo City: il cantante di Medellin si unisce al cast di stelle presenti alla Kings World Cup con l’obiettivo di portare la sua squadra alla gloria e di vincere così il primo titolo mondiale e l'ambito premio di 1 milione di dollari.

La Kings World Cup è il primo e unico appuntamento mondiale che riunisce, in un torneo competitivo con in palio 1 milione di euro, i fuoriclasse del calcio come Totti, Ibrahimović, Neymar, Hazard, Gotze, Shevchenko e Rio Ferdinand, con i fenomeni assoluti del mondo dei social network come il content creator italiano Tumblurr, la belga Céline Dept, l’inglese Jeremy Lynch e il tedesco Younes Zarou.

Con l’annuncio di Maluma, la Kings League porta ai suoi spettatori e utenti anche il mondo della musica all’interno della competizione mondiale, che si terrà in Messico dal 26 maggio all’8 giugno.

Tutte le squadre giocheranno un minimo di due partite. Le vincitrici della prima partita si affronteranno in una seconda giornata, e chi vincerà anche la seconda partita si qualificherà automaticamente per gli ottavi di finale.

Le perdenti della prima partita, invece, si affronteranno in un match che darà vita a due possibili esiti:

-Chi perderà anche questa seconda partita sarà eliminato dalla Kings World Cup.

-Le squadre vincitrici (che avranno totalizzato così una sconfitta e una vittoria) giocheranno l'Ultima Chance contro i perdenti delle partite tra tutte le squadre che hanno vinto nella prima giornata. I vincitori di questo spareggio disputeranno anche gli ottavi di finale.

Il 25 maggio, un giorno prima dell'inizio della Kings World Cup, avrà luogo il minitorneo chiamato Redemption Game, 4 partite tra le ultime quattro qualificate della fase regolare della Kings League Spagna e Americhe; queste partite a eliminazione diretta decideranno il calendario finale della competizione.