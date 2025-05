Martin-Aprilia: un matrimonio iniziato male, destinato a finire peggio

Il vulnus del caso Martin-Aprilia, questo appare già molto chiaro - è appunto una ferita difficilmente rimarginabile, al di là dei cavilli legali e della bravura dei rispettivi team legali già in campo. Perché al di là degli stessi (i cavilli ma anche i team legali) a dividere il campione del mondo in carica della MotoGP e la Casa di Noale è un abisso di fiducia... mancante, ma solo da parte del pilota spagnolo e del suoi entourage che - si capisce - si è mosso con il benestare dell'ombroso e di sicuro poco riconoscente Jorge. Fin dal primo intoppo - lo scorso mese di gennaio nei test malesi di Sepang, la squadra diretta da Massimo Rivola ha appoggiato il pilota sul quale aveva fatto un fortissimo investimento, confermando puntualmente la propria fiducia (ecco, appunto) dopo il secondo, quantomai inopportuno, infortunio in allenamento e poi ancora dopo il terzo della incredibile serie, al primo tentativo di rientro in gara al Gran Premio del Qatar. Prova ne è che Aprilia non ha mai nemmeno pensato di sostituire Jorge se non GP per GP, limitandosi a riempire il vuoto lasciato dal madrileno schierando a fianco di Marco Bezzecchi il collaudatore Lorenzo Savadori: affidabilissimo e regolare ma per forza di cose non sufficientemente competitivo (è un dato di fatto, non un'opinione).