Mercato

Dalla Spagna: Pavard offerto al Barcellona

18 Ago 2025 - 12:13
Benji Pavard è uno dei calciatori che potrebbe lasciare l'Inter prima della fine di questa sessione di calciomercato. Forte sull'ex Bayern era andato il Neom, neopromossa del campionato saudita, ma il francese ha declinato, facendo sapere che, nell'anno che porta al Mondiale, vuole rimanere a giocare in Europa. E allora, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il suo agente lo avrebbe offerto al Barcellona. Pini Zahavi, che rappresenta anche Lewandowski e Flick, ha sondato la disponibilità dei catalani che però hanno già problemi a registrare i nuovi acquisti e quindi non hanno in mente di aggiungere altri giocatori alla rosa.  

