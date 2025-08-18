Domani i funerali di Debertolis, ci saranno Abodi e Buonfiglio

Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, saranno presenti domani ai funerali di Mattia Debertolis, atleta della nazionale italiana di corsa orientamento scomparso durante i World Games di Chengdu dopo un malore accusato in gara. L'ultimo saluto al ventinovenne trentino, campione di orienteering la cui salma è rientrata in Italia sabato scorso con un volo proveniente dalla Cina, si terrà in Val Canali, località Camp, alle ore 10.45.