Tennis, Us Open: oggi al via le qualificazioni, sette azzurri in campo

Oggi alle 17 scattano le qualificazioni dello US Open, che saranno trasmesse, come gli incontri del main draw dell'ultimo Slam stagionale, in diretta e in chiaro, su SuperTennis. Questi gli incontri con gli italiani in campo nella prima giornata: Martina Trevisan-Tatiana Prozorova (Rus); Matteo Gigante-Edas Butvilas (Ltu); Andrea Pellegrino-Mikhail Kukushkin (Kaz); Federico Cinà-Dominic Stricker (Usa); Stefano Napolitano-Marc-Andrea Huesler (Svi); Francesco Maestrelli-James McCabe (Aus); Francesco Passaro-Hsu Yu Hsoiu (Taipei).
Commenti (0)