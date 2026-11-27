Con l'addio di Marc Marquez in casa Ducati si apre la corsa al successore del campione del mondo. Tutti gli indizi portano a pescare in casa VR46: tra Fermin Aldeguer e Nicolò Bulega (campione del mondo Superbike 2026, l'anno scorso aveva sostituito proprio Marquez nei due GP finali), già annunciati come piloti del team satellite per il 2027, può essere un 50 e 50.