Luca Baraldi presenta il suo libro "Nulla accade per caso. Il mio viaggio nello sport Italiano"
Il libro ripercorre il percorso di Luca Baraldi all'interno del mondo dello sport, dai crac della Parmalat e della Cirio fino alla rinascita del Parma Calcio e della Lazio, passando per la sua avventura nella pallacanestro con la Virtus Bologna
© Aliberti editore
Ieri, 26 novembre 2027, presso la Salaborsa di Bologna, casa della pallacanestro bolognese nel dopoguerra, si è tenuta la presentazione di "Nulla Accade per caso.Il mio viaggio nello sport italiano", il nuovo libro di Luca Baraldi pubblicato da Aliberti editore e scritto in collaborazione con il giornalista Luca Muleo. "Più che un'autobiografia è il racconto di come la mia anima ha attraversato la mia vita" ha sottolineato Baraldi.
Il volume si presenta come un viaggio tra i ricordi, dove lo sport è infatti il mezzo attraverso cui rileggere trionfi e cadute, soddisfazioni e amarezze. La macchina del tempo con cui ripercorrere pagine storiche e critiche della finanza italiana, i crac Parmalat e Cirio, tra disperate e miracolose operazioni di salvataggio. Ritrovarsi faccia a faccia con Stefano e Calisto Tanzi, Sergio Cragnotti, Cesare Geronzi, Franco Carraro, Enrico Bondi, commissario straordinario della Parmalat, e ancora Massimo Moratti, Diego Della Valle, Arrigo Sacchi, Carlo Ancelotti, Luciano Moggi, rivivere i giorni di Calciopoli e dell’infanzia a Modena, dei cantautori bolognesi. Fino ad arrivare agli anni ruggenti al fianco dello stesso Massimo Zanetti, all'attualità recente di una Virtus riportata dopo decenni al vertice del basket europeo, passando dalla lezione di vita di Alberto Bucci alle magie di Belinelli e Teodosic. La malattia, la voglia di rimettere insieme i tasselli di un percorso unico e di voltare pagina. Una storia umana universale, in cui la lente del grande sport professionistico riflette e ingigantisce quelle quotidiane di tutti, vissute lontano dai riflettori. Perché, qualunque sia il vissuto di ognuno, la verità è che nulla accade per caso.
Non mancano dunque i riferimenti a Bologna, "una città che mi ha dato tutto", e alla pallacanestro, in particolare alla Virtus, "un club e una tifoseria unica". Spazio anche alla rottura con Massimo Zanetti, che Baraldi definisce "«Il mio faro, la mia stella polare, un fratello maggiore, per me lo è ancora. Siamo partiti da una situazione veramente difficile, ma lui aveva una visione strategica, e ha avuto il coraggio di investire su di me e la mia esperienza. Abbiamo avuto esperienze importanti, non solo nel basket ma anche nel ciclismo. E alla Virtus tutti gli allenatori hanno vinto. Posso solo ringraziare il dottor Zanetti".
Sul palco della presentazione presente anche Marco Belinelli, campione NBA 2014 con i San Antonio Spurs nonché capitano della Virtus nuovamente protagonista in Italia e in Europa: "Quando sono tornato dopo 13 anni in America, Luca è stato uno dei primi a capire la mia grandissima voglia di tornare a vincere e di essere protagonista. C’è stato un momento molto complicato nella mia carriera, con l’allenatore Sergio Scariolo, non giocavo e non riuscivo ad aiutare la squadra. Dopo una partita ho visto Luca e gli ho detto che avrei smesso, non ce la facevo più. Non volevo che fosse questo che la gente avrebbe ricordato di me. Luca è stato uno dei pochi a starmi vicino in quel momento, e lo ringrazio. Spero ci saranno tanti progetti, in cui magari potremo essere assieme".
"Un libro di bilanci, non conclusivi - lo ha definito Baraldi - ,ma di una vita che è stata lunga, e si è misurata con tante esperienze. Qui ritroviamo la vicenda Parmalat, e l’esperienza alla Lazio in una fase drammatica della sua storia. E poi la vicenda della Virtus, con pagine che riguardano non solo le imprese, ma anche le persone, c’è la vicenda di Achille Polonara, descrivendo la forza morale con cui ha reagito".
Proprio la vicenda di Polonara, unita ai problemi di salute personali, ha stretto maggiormente il rapporto tra il manager e il professor Claudio Borghi, punto di riferimento della sanità bolognese e non solo. "Il libro è magnifico, Luca ha raccontato la sua vita e ha applicato a se stesso il concetto medico di beneficio clinico netto. Il tipo di terapie che Luca ha somministrato nella sua vita sono state assolutamente salvifiche per tutte le persone che gli sono state attorno".