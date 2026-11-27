Il volume si presenta come un viaggio tra i ricordi, dove lo sport è infatti il mezzo attraverso cui rileggere trionfi e cadute, soddisfazioni e amarezze. La macchina del tempo con cui ripercorrere pagine storiche e critiche della finanza italiana, i crac Parmalat e Cirio, tra disperate e miracolose operazioni di salvataggio. Ritrovarsi faccia a faccia con Stefano e Calisto Tanzi, Sergio Cragnotti, Cesare Geronzi, Franco Carraro, Enrico Bondi, commissario straordinario della Parmalat, e ancora Massimo Moratti, Diego Della Valle, Arrigo Sacchi, Carlo Ancelotti, Luciano Moggi, rivivere i giorni di Calciopoli e dell’infanzia a Modena, dei cantautori bolognesi. Fino ad arrivare agli anni ruggenti al fianco dello stesso Massimo Zanetti, all'attualità recente di una Virtus riportata dopo decenni al vertice del basket europeo, passando dalla lezione di vita di Alberto Bucci alle magie di Belinelli e Teodosic. La malattia, la voglia di rimettere insieme i tasselli di un percorso unico e di voltare pagina. Una storia umana universale, in cui la lente del grande sport professionistico riflette e ingigantisce quelle quotidiane di tutti, vissute lontano dai riflettori. Perché, qualunque sia il vissuto di ognuno, la verità è che nulla accade per caso.