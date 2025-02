Marquez soddisfatto della Ducati: "Team e moto giusta per vincere, tingiamo di rosso il Mondiale"

Discorsi e domande simili per Marc Marquez, che sente grandi emozioni per il suo debutto nel team ufficiale Ducati. Di seguito il commento dello spagnolo: "Negli scorsi anni non avevo questo fuoco e queste emozioni, so di essere nel posto giusto: ho il team e la moto giusti per lottare per il Mondiale. Per me è stato un inverno positivo, sin dai primi test e tentativi con la moto. Mi sono sentito bene, di giorno in giorno tutto è migliorato. Stavo bene con la Ducati ufficiale già a Sepang, forse dal punto di vista del feeling sono stati più positivi quei giorni rispetto a quelli della Thailandia, dove comunque ero molto veloce. Ma lo sappiamo tutti, i test sono i test e le gare saranno le gare. Ci saranno ampie differenze, sicuramente non vincerò facilmente questa gara: chi dice che io e Pecco faremo uno-due in ogni weekend e in ogni gara, non conosce la MotoGp. Tanti piloti possono competere, dalle Aprilia ad Acosta passando per tutte le Ducati: partiamo con lo stesso pacchetto, solo nell'arco della stagione il team Factory avrà dei vantaggi. Sono in una situazione nuova, qui: è Pecco quello con tanta esperienza in Ducati, io devo solo imparare di lui. Tenteremo di dipingere la MotoGp di rosso, lui col 63 e io col 93. Sarà una sfida molto entusiasmante, vedremo come riusciremo ad adattarci alle varie piste. Due vittorie dal record di Pablo Nieto? Non lo sapevo, sarà stimolante tentare di batterlo: spero di andare oltre il suo primato, come spesso ho fatto in carriera. Chi vince i Mondiali? Piqueras in Moto3, Canet in Moto2 e in MotoGp... Marquez: non metto il nome così ho due chances (ride, ndr)".