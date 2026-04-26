GRAN PREMIO SPAGNA MOTOGP

Marquez Jr: "Ho eseguito il mio piano". Bezzecchi: "Weekend sofferto, ma sono contento"

Il terzo classificato Di Giannantonio recrimina su una scelta d'assetto non felice

26 Apr 2026 - 15:34
© AFP

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ALEX MARQUEZ

"Non ho tante parole, il mio Mondiale era iniziato male ma qui è andato tutto bene fin da subito. Ero motivato al cento per cento. Il piano era chiaro fin dall'inizio: partire forte, prendere il comando e poi imporre il mio ritmo. Come squadra non abbiamo mai smesso di lavorare. Che sensazione fantastica vincere qui davanti a tutti i miei tifosi, li ringrazio tutti".

MARCO BEZZECCHI

"Sono molto contento: è stata una bellissima gara, oggi era importante rifarsi dopo la Sprint di ieri. È stato un weekend un po' sofferto, tutt’altro che semplice. Alex oggi era semplicemente troppo veloce, complimenti a lui. Io ho fatto del mio meglio, ce l'ho messa tutta. All'inizio ho cercato di seguire Alex e Marc. Poi ho fatto un po' di elastico con Alex ma quando ho commesso un piccolo errore lui ha dato uno strappo e a quel punto ho rinunciato e ho pensato a difendermi da Di Giannantonio. Naturalmente ho continuato a spingere. Purtroppo non stavo neanche troppo bene fisicamente. Ora pensiamo alle prossime e prima ancora ai test di domani". 

FABIO DI GIANNANTONIO

"Sapevamo che era difficile, ma puntavo a qualcosa di più. Devo essere contento, abbiamo fatto un gran weekend per la prima volta qui a Jerez. Credo però che abbiamo lasciato qualcosa per strada. Siamo un po' tornati indietro rispetto ad una modifica apportata al sabato, non ci abbiamo creduto abbastanza e da pilota di punta del team mi prendo le mie responsabilità. In ogni caso sono soddisfatto. Dobbiamo continuare a spingere".

MARC MARQUEZ

"Onestamente non ho nemmeno avuto il tempo di capire come erano la pista e la moto. Sapevo che Alex aveva un altro passo, io puntavo alle prime quattro-cinque posizioni. Ieri abbiamo vinto ma le condizioni erano molto particolari. Quando la moto mi è partita via alla curva undici l'ho lasciata subito perché in quei casi è meglio separarsi subito dalla moto. Sinceramente però non so cosa sia successo, cercheremo di capirlo nelle prossime ore"

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