Marquez Jr: "Ho eseguito il mio piano". Bezzecchi: "Weekend sofferto, ma sono contento"

"Sono molto contento: è stata una bellissima gara, oggi era importante rifarsi dopo la Sprint di ieri. È stato un weekend un po' sofferto, tutt’altro che semplice. Alex oggi era semplicemente troppo veloce, complimenti a lui. Io ho fatto del mio meglio, ce l'ho messa tutta. All'inizio ho cercato di seguire Alex e Marc. Poi ho fatto un po' di elastico con Alex ma quando ho commesso un piccolo errore lui ha dato uno strappo e a quel punto ho rinunciato e ho pensato a difendermi da Di Giannantonio. Naturalmente ho continuato a spingere. Purtroppo non stavo neanche troppo bene fisicamente. Ora pensiamo alle prossime e prima ancora ai test di domani".