Pallavolo: l'Italia batte la Germania 3-1 in Nations League

L'Italia allenata da Ferdinando De Giorgi si riscatta subito dopo il ko all'esordio contro la Francia nella Volleyball Nations League 2026. Gli azzurri conquistano nella notte la prima vittoria, superando la Germania allenata dall'italiano Massimo Botti per 3-1 (25-20, 20-25, 25-21, 33-31) e mettono in cascina tre punti importanti ai fini della classifica generale. Top scorer del match Alessandro Bovolenta con 15 punti. L'Italia tornerà in campo per la terza sfida sabato 13 giugno (ore 1.30 del mattino del 14 giugno in Italia) contro la Turchia.