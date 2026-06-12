Ferrari, Leclerc "copia" Hamilton: svolta freni in Spagna

12 Giu 2026 - 09:26
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Al Gran Premio di Catalogna di F1 la Ferrari introduce un'importante novità tecnica legata alla sensibilità dei piloti, con Charles Leclerc che decide di "copiare" Lewis Hamilton passando ai dischi freno della francese Carbon Industries, pur mantenendo le pinze Brembo. La scelta giunge dopo i malumori di Montecarlo, dove il monegasco aveva attribuito ai freni un'uscita di pista, incrinando momentaneamente lo storico rapporto cinquantennale con il fornitore italiano; Leclerc utilizzerà ora lo stesso materiale promosso a pieni voti da Hamilton fin dal GP di Suzuka, spiegando la svolta come una ricerca di maggiore fiducia: "Non mi aspetto rivoluzioni, ma credo siano un po’ più facili da gestire dopo alcuni fine settimana difficili. Andrò nella direzione di Lewis e spero che sia un passo in avanti".

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