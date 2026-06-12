Milan, svolta Rangnick: dal ritiro dell'Austria novità in chiave rossonera

Il futuro di Ralf Rangnick sulla panchina della Nazionale austriaca è sempre più in bilico, con il Milan che spinge sullo sfondo per affidargli le chiavi della rivoluzione sportiva. Secondo quanto rimbalzato da diverse testate giornalistiche in Austria e riportate da MilanNews, l'attuale commissario tecnico avrebbe comunicato informalmente alla propria federazione (ÖFB), tramite intermediari, l'intenzione di non accettare la proposta di rinnovo biennale avanzata nei giorni scorsi. Una modalità che avrebbe indispettito non poco i vertici del calcio austriaco, proprio mentre la selezione si trova concentrata sulla spedizione Mondiale, il cui esordio ufficiale è fissato per il prossimo 17 giugno contro la Giordania.