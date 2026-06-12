Milan, svolta Rangnick: dal ritiro dell'Austria novità in chiave rossonera

Il futuro di Ralf Rangnick sulla panchina della Nazionale austriaca è sempre più in bilico, con il Milan che spinge sullo sfondo per affidargli le chiavi della rivoluzione sportiva. Secondo quanto rimbalzato da diverse testate giornalistiche in Austria e riportate da MilanNews, l'attuale commissario tecnico avrebbe comunicato informalmente alla propria federazione (ÖFB), tramite intermediari, l'intenzione di non accettare la proposta di rinnovo biennale avanzata nei giorni scorsi. Una modalità che avrebbe indispettito non poco i vertici del calcio austriaco, proprio mentre la selezione si trova concentrata sulla spedizione Mondiale, il cui esordio ufficiale è fissato per il prossimo 17 giugno contro la Giordania.
Rangnick ha il sì pronto per la proposta del Milan, ma resta in attesa che la proprietà, nella figura di Gerry Cardinale, metta nero su bianco le rassicurazioni avanzate a livello verbale. Le condizioni poste dal manager tedesco per accettare l'incarico di direttore tecnico sono chiare e precise: esige la totale autonomia e indipendenza operativa nella gestione sportiva della Prima Squadra e nel coordinamento dell'intero settore giovanile milanista, escludendo ingerenze esterne, in particolar modo da parte di Zlatan Ibrahimovic.