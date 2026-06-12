Corea del Sud-Repubblica Ceca 2-1: succede tutto in 20'

I due ct, Hong Myung-bo e Miroslav Koubek, si dispongono quasi a specchio con difesa a tre e centrocampo a quattro. Comincia meglio la Corea, che nel primo tempo è decisamente la squadra più in palla: le due occasioni migliori le ha il centravanti e capitano Son, ma in un caso conclude a lato e nell'altro non colpisce bene. È nella ripresa che succede tutto: sono ancora gli asiatici a partire col piede giusto, costringendo Kovar a vari interventi provvidenziali, ma alla prima mezza chance è la Repubblica Ceca a colpire. Al 59' Coufal spedisce la sua rimessa laterale forte al centro dell'area, dove capitan Krejci fa valere i centimetri e svetta imperioso - sebbene troppo libero - per imbucare di testa alle spalle di Kim. La Corea, però, non si disunisce. Al 67' Kang-in Lee con un filtrante serve in area Hwang, che con soli due tocchi incanta tutti e pareggia i conti: prima sterza col mancino, mandando al bar il difensore, poi con uno scavetto morbidissimo di destro supera Kovar, con la palla che lentamente rimbalza verso la porta avversaria. La nazionale di Praga torna davanti ancora di testa con Soucek, ma il centrocampista è in fuorigioco quando la punizione viene calciata e la rete viene annullata. Pochi minuti dopo, all'80', Hwang crossa forte e teso sul primo palo dove Hyeon-Gyu scaraventa in porta il pallone. Kim deve salvare il risultato, ancora sugli sviluppi di un fallo laterale, su una conclusione molto ravvicinata di Hlozek, ma alla fine la Corea porta a casa tre punti meritati che la mettono in testa a fianco al Messico, suo prossimo avversario.