Tour de France, sesta tappa: Pogacar domina sul Tourmalet e torna in maglia gialla

Tadej Pogacar inizia fin da subito a mettere le mani sul Tour de France 2026, sua la sesta tappa a Gavarnie-Gedre. I 186 con partenza a Pau si aprono subito con un triplo attacco: Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike), Huub Artz (Lotto-Intermarché) e successivamente anche Mads Pedersen (Lidl-Trek) provano a prendere il largo. I tre arrivano a guadagnare solamente poco più di un minuto, perché la corsa in attesa delle tre salite di giornata è comunque piuttosto serrata. Arrivati a 100 km dal traguardo i tre vengono riassorbiti, poi però è O’Connor (JayCo-AlUla) che prova a staccarsi guadagnando una quarantina di secondi. Sul Col d’Aspin viene ripreso Ben O’Connor, mentre Lenny Martinez e Valentin Paret-Peintre si sfidano sul GPM con il primo che beffa di un soffio il secondo. La UAE si mette in testa e riprende tutti all’inizio del Tourmalet, con la Visma subito a ruota nel duello anche psicologico tra Pogacar e Vingegaard. A poco meno di 50 km dal traguardo inizia a perdere terreno la maglia gialla Traeen, che poi è anche vittima di una bruttissima caduta.