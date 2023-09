Marquez: "Mi hanno associato a tutte le moto, qualcuno ci azzeccherà. Le cadute hanno frenato la bestia che è in me"

MOTOGP

L'otto volte iridato tiene ancora in sospeso la Honda alla vigilia del dodicesimo appuntamento iridato

© Getty Images "Anche se ho un contratto con la Honda, in giro mi hanno associato un po' a tutte le moto. Qualcuno ci azzeccherà, no? Non ho mai detto che il mio futuro dipende dal test di Misano (lunedì 11 settembre, ndr). Ci sono stati ovviamente dei contatti con altre Case ma non dirò quali, per una questione di riservatezza, per rispetto di tutti i marchi". Alla vigilia dei primi turni di prove del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, Marc Marquez ironizza - in una conversazione con i colleghi di DAZN Spagna - sul suo futuro nella Premier class ma non sposta il focus dalle sue chances sul dodicesimo appuntamento iridato e oltre. A Misano tra l'altro (ma in versione GP dell'Emilia-Romagna), l'otto volte iridato spagnolo ha messo a segno due anni fa la sua più recente vittoria.

© Getty Images

"A Misano inizieremo a vedere un po' il progetto 2024, e capire come andrà, se sarà un passo avanti o no. Inizieremo ad intuire come sarà il prossimo anno. Dobbiamo continuare a lavorare sul progetto per trovare la soluzione migliore sotto ogni punto di vista. Le aspettative ad inizio stagione erano diverse. Non sarebbe stato il primo anno in cui si poteva stare davanti con una moto inferiore ma tutte quelle cadute hanno frenato la bestia che è in me".