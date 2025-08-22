Vela: Palermo-Montecarlo, fanno festa due barche siciliane

Nella velocissima XX edizione della regata velica Palermo-Montecarlo, con il record (38 ore, 53 minuti e 16 secondi) dei vincitori di Black Jack, fanno festa anche due imbarcazioni siciliane. Mentre oggi si attendono altri arrivi allo Yacht Club de Monaco, dalla flotta di 45 barche, in rappresentanza di nove nazioni, emergono anche i risultati di due barche isolane: Manticore del circolo velico Sferracavallo ha tagliato la linea di traguardo dopo poco più di 51 ore: prima squadra siciliana ad approdare nelle acque del principato di Monaco. L'imbarcazione dell'armatore Franz Wilhelm Barrufaldi Preis e dello skipper Gabriele Bruni ha vinto anche nella propria categoria, Maxi. "La barca si è dimostrata molto competitiva - osserva Bruni - e l'equipaggio ha reso tutto più facile. Siamo felici di aver vinto nella nostra categoria, era il nostro primo obiettivo". Fa festa anche l'Ice52 No Regret, dell'armatore Felice Egidi che l'ha messa a disposizione dello skipper Edoardo Bonanno con il guidone del Circolo della Vela Sicilia. No Regret occupa la prima posizione della classifica overall nel gruppo ORC, quello più numeroso. "Devo fare i complimenti a tutti i ragazzi - sottolinea Bonanno - che sono stati bravissimi. L'imperativo era non rompere nulla e concludere la regata nel migliore dei modi. Aspettiamo i risultati finali, ma da parte nostra c'è soddisfazione".