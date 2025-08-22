Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Vela: Palermo-Montecarlo, fanno festa due barche siciliane

22 Ago 2025 - 11:17

Nella velocissima XX edizione della regata velica Palermo-Montecarlo, con il record (38 ore, 53 minuti e 16 secondi) dei vincitori di Black Jack, fanno festa anche due imbarcazioni siciliane. Mentre oggi si attendono altri arrivi allo Yacht Club de Monaco, dalla flotta di 45 barche, in rappresentanza di nove nazioni, emergono anche i risultati di due barche isolane: Manticore del circolo velico Sferracavallo ha tagliato la linea di traguardo dopo poco più di 51 ore: prima squadra siciliana ad approdare nelle acque del principato di Monaco. L'imbarcazione dell'armatore Franz Wilhelm Barrufaldi Preis e dello skipper Gabriele Bruni ha vinto anche nella propria categoria, Maxi. "La barca si è dimostrata molto competitiva - osserva Bruni - e l'equipaggio ha reso tutto più facile. Siamo felici di aver vinto nella nostra categoria, era il nostro primo obiettivo". Fa festa anche l'Ice52 No Regret, dell'armatore Felice Egidi che l'ha messa a disposizione dello skipper Edoardo Bonanno con il guidone del Circolo della Vela Sicilia. No Regret occupa la prima posizione della classifica overall nel gruppo ORC, quello più numeroso. "Devo fare i complimenti a tutti i ragazzi - sottolinea Bonanno - che sono stati bravissimi. L'imperativo era non rompere nulla e concludere la regata nel migliore dei modi. Aspettiamo i risultati finali, ma da parte nostra c'è soddisfazione".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

I più visti di Altri Sport

Luca Sinigaglia muore sul Pik Pobeda: era intervenuto per salvare l'alpinista russa Natalia Nagovitsyna

Grandinata sui Mondiali: gli atleti non si fermano all'Idroscalo

Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

Il Trentino saluta Debertolis: presenti il ministro Abodi e il presidente del Coni Buonfiglio

Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026

Da Bastoni a Donnarumma, tutti pazzi per il padel: le foto in Sardegna

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:17
Vela: Palermo-Montecarlo, fanno festa due barche siciliane
22:14
Mornati, coppie miste? nostro sport avanguardia in equiparazione
21:21
Ciclismo, Mondiali Juniores: Italia oro in inseguimento squadre
21:07
Azzurre di Velasco a caccia del Mondiale, "divertiamoci"
20:06
Semaforo verde per Local Long Contest, il surf a La Marinedda