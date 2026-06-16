Marquez di fabbrica: Brno, ultima chiamata titolo per Marc

Tornato in calendario nel 2025 dopo quattro anni di assenza, il Gran Premio della Repubblica Ceca della MotoGP è stato anche per questo vinto da due soli degli attuali protagonisti della premier class: Marc Marquez e Brad Binder: una shortlist che si allarga però ad Alex Marquez, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Joan Mir e Johann Zarco (in rigoroso ordine alfabetico) includendo nel conto i successi a Brno nelle ladder classes Moto3 (Mir e Diggia e) e Moto2 (Zarco, Alex M e Bastianini). In quest'ultima categoria si era imposto nell'ormai lontanissimo 2021 anche il futuro Cannibale Marquez che l'anno dopo avrebbe colto in Moravia la prima di quattro affermazioni: 2013 appunto e poi ancora 2017, 2019 e l'anno scorso. Uno score invidiabile che carica sulle spalle del ducatista il favore del pronostico in vista della nona tappa del Mondiale. A Brno oltretutto Marc si presenta per provare a ripetere il primo successo stagionale, messo a segno il primo weekend di giugno al Balaton Park, un tracciato che nulla ha da spartire con il Motodrom di Brno, una pista che teme pochi confronti nel calendario iridato. Vincitore delle Sprint Race di Goiania, Jerez de la Frontera e Balaton Park, Marc ha fatto due domeniche fa in Ungheria un bel salto in avanti nella classifica generale, agganciando l'ultima casella della top five con 108 punti, a ventiquattro in meno di chi lo precede (il prossimo compagno di squadra in Ducati Pedro Acosta-132) ma a settantadue dal leader Marco Bezzecchi (180). Ultima chiamata per il titolo insomma per Marc, all'inseguimento della decima corona (e l'ottava nella premier class) per staccare definitivamente Valentino Rossi e puntare - missione ai limiti della fantascienza - ai quindici sigilli di Giacomo Agostini: altri tempi, altro motociclismo, altro tutto.