La Juventus batte 2-0 il Nizza, in gol Douglas Luiz e Oboavwoduo: sorride Spalletti

Juventus-Nizza, le foto dell'amichevole
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Ottima prestazione da parte della Juventus che vince 2-0 contro il Nizza con i gol di Luiz e Oboavwoduo, compatibile con una condizione fisica ancora in crescita e gambe pesanti a causa dei carichi di lavoro. Molto bene il match di Celik, sia a destra che a sinistra. Spalletti può gioire specialmente per una retroguardia che in tre amichevoli ha subito zero reti. Avversari certamente non stellari, ma i segnali sono positivi. Entrati bene anche i cambi, compresi i giovani con Oboavwoduo che ha chiuso il match su assist di Adzic.
Nessun minuto di recupero, la Juventus batte 2-0 il Nizza.
GOOOLLLLL JUVE!!! Grande palla in verticale di Adzic per Oboavwoduo che con il destro a giro trova la rete del 2-0!
Mohamed Ali Cho sulla destra semina il panico e mette in mezzo un pallone pericoloso, salva con affanno la difesa bianconera. Nizza che ora spinge.
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Nella Juventus dentro Licina e Gil per Kelly e Durmisi.
Dopo l'immensa sequela di cambi dei francesi il match ricomincia con la Juve in pressione, Cabal crossa ma è murato.
Il Nizza cambia addirittura nove giocatori insieme. Dentro tra gli altri Pereira, Camara, Ali Cho, Mendy, Abdi, Bouard. Fuori Abergel, Jansson, Koutoune, Coulibaly, Ndayishimiye e Clauss.
Koutoune in chiusura volante a centro area evita che la palla arrivi al non marcato Durmisi.
Durmisi a porta vuota ma da posizione molto defilata colpisce l'esterno della rete. Non era semplice, il giovane albanese dopo aver dribblato il portiere si è infatti allungato troppo la palla restringendo eccessivamente l'angolo di tiro.
Cooling break per le due formazioni. Finisce la partita di Cambiaso, al suo posto entra il giovane Justin Oboavwoduo.
Bard crossa dalla sinistra per Clauss, che impatta benissimo al volo con il destro: la sfera sfila a pochissimi centimetri dal palo alla destra di Pinsoglio. Migliore occasione da rete fino ad ora per il Nizza.
Tiro da fuori di Ndayishimiye, parata facile per Pinsoglio. Ovazione per lui.
Ottima iniziativa di Adzic appena entrato, che calcia col destro ma viene stoppato da Abergel in angolo. Nulla di fatto sul corner.
Dentro Pinsoglio, Arthur, Adzic e Cabal nella Juventus. Escono Di Gregorio, Miretti, Locatelli e Celik.
Bel duello sulla sinistra tra Coulibaly e Koopmeiners, che chiude molto bene ed è anche premiato dal rimpallo sull'avversario. Rimessa dal fondo. Ndayishimiye poi anticipa Durmisi.
Angolo battuto da Clauss, chiude la retroguardia bianconera. Poi errore in appoggio della Juventus e sfera di nuovo in possesso del Nizza.
Durmisi tocca la punizione di Koopmeiners, c'è una deviazione nettissima con la testa di un difensore francese ma l'arbitro nega il calcio d'angolo.
Errore di Koopmeiners in impostazione, non si intende con Joao Mario. L'olandese poi subisce fallo, Spalletti dalla panchina chiede una migliore gestione del pallone negli spazi.
Grandissima chiusura di Gatti su Diallo in scivolata in area, poi riparte la Juve che ha una chance enorme con Joao Mario, ma il portoghese chiude troppo il destro sul primo palo e calcia fuori. Occasione sprecata.
Sull'angolo battuto da Miretti colpisce debolmente di testa Kelly, nessun pericolo per Diouf.
Palla profonda su Celik che si è spostato sulla sinistra, la sfera sul rimpallo finisce a Joao Mario che crossa ma si vede bloccato in angolo.
Fallo di Coulibaly sulla pressione su Locatelli.
Si apprestano a tornare in campo le due formazioni dopo l'intervallo. Nella Juventus dentro Koopmeiners e Joao Mario, più Durmisi. Fuori Douglas Luiz, Zhegrova e Milik. Nel Nizza entrato Diouf per Boulhendi.
Manda tutti negli spogliatoi il duplice fischio di Pairetto. Una buona Juventus, forse un po' poco lucida a causa della preparazione in fase di ultimo passaggio, ma che mette in mostra idee funzionali. Tra i bianconeri bene Celik, sicuro e preciso.
Zhegrova giostra bene sulla destra, va al tiro ma è murato. Comunque ottima iniziativa bianconera.
Niente da fare per Orakpo, esce infortunato e sconsolato il centravanti dei francesi. Entra Zoumana Diallo al suo posto.
Miretti si inserisce in area sulla verticale di Zhegrova ma Ndayishimiye lo spazza via con una spallata poderosissima. Tutto regolare.
Complicato giro palla aereo dei rossoneri che si conclude con un rinvio sbilenco di un difensore e la palla persa.
Qualche problema fisico per Orakpo, la punta del Nizza viene medicata dallo staff medico. Rientra in campo ma sembra in difficoltà.
Perde una palla sanguinosa Kalulu in uscita, il Nizza va al tiro con il destro a giro di Abergel che però non può spaventare Di Gregorio.
Incomprensibile scelta di gioco di Zhegrova: in area con il mancino non calcia, decide invece di passarla a un compagno in posizione difficile.
Prolungato giro palla dei bianconeri sulla trequarti avversaria, Locatelli prima avrebbe spazio per il tiro ma decide di scaricare e poi fa fallo.
Grande uscita bassa dalla pressione della Juventus, che trova modo di far correre a vuoto gli avversari sulle fasce.
Cooling break per le due formazioni. Per ora una buona Juventus, che sta tenendo bene il campo. Catechizza i suoi uomini Luciano Spalletti.
Fallo di Zhegrova su Tsiendi qualche metro fuori dall'area di rigore bianconera: sulla palla va Jonathan Clauss. Tiro alto.
Fase di stallo del match, i francesi cercano spazio ma faticano a trovare spiragli. Per ora nella Juve molto bene Celik in entrambe le fasi.
17'
Prova a reagire dopo il gol subito il Nizza, ma controlla bene la difesa di Luciano Spalletti.
GOOOLL JUVE!! Sinistro poco dentro l'area di rigore da parte di Douglas Luiz. 1-0 per i bianconeri!
Contatto tra Douglas Luiz e Koutoune al limite dell'area della Juventus, Pairetto non ravvisa irregolarità.
Celik crossa dalla destra liftato per la testa di Miretti, che impatta bene ma non trova la porta dei rossoneri. Prima occasione Juve.
Milik si abbassa fuori area di rigore per aprire spazi ai compagni, Juventus che però non trova sbocchi per colpire.
Fase di studio del match, con il Nizza che tenta subito un lancio lungo ben controllato dalla retroguardia bianconera.
Per omaggiare la scomparsa del leggendario Franco Baresi minuto di silenzio prima del fischio d'inizio.
Le formazioni si preparano a scendere in campo, veste la fascia di capitano dei bianconeri Manuel Locatelli, mentre Jonathan Clauss guida i rossoneri. Arbitra il match Luca Pairetto.
La Juventus di Luciano Spalletti si prepara alla terza amichevole stagionale dopo lo 0-0 con il Basilea. Il tecnico bianconero dovrà fare a meno di Kenan Yildiz e Khephren Thuram, ancora alle prese con guai fisici. Di seguito i convocati bianconeri per il match di scena allo Juventus Training Center: 2 Celik, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 8 Koopmeiners, 11 Zhegrova, 12 Douglas Luiz, 14 Milik, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 21 Miretti, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Joao Mario, 27 Cambiaso, 29 Arthur, 32 Cabal, 43 Gil Puche, 45 Oboavwoduo, 46 Licina, 47 Durmisi, 50 Bruno.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Celik, Gatti, Kelly, Kalulu; Douglas Luiz, Locatelli; Zhegrova, Miretti, Cambiaso; Milik. All. Spalletti.
NIZZA (3-4-2-1): Boulhendi; Camara A., Bouard, Abergel, Clauss, Camara I., Cho, Bard, Alabi, Coulibaly, Diallo. All. Haise.