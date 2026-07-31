La Juventus batte 2-0 il Nizza, in gol Douglas Luiz e Oboavwoduo: sorride Spalletti

Ottima prestazione da parte della Juventus che vince 2-0 contro il Nizza con i gol di Luiz e Oboavwoduo, compatibile con una condizione fisica ancora in crescita e gambe pesanti a causa dei carichi di lavoro. Molto bene il match di Celik, sia a destra che a sinistra. Spalletti può gioire specialmente per una retroguardia che in tre amichevoli ha subito zero reti. Avversari certamente non stellari, ma i segnali sono positivi. Entrati bene anche i cambi, compresi i giovani con Oboavwoduo che ha chiuso il match su assist di Adzic.