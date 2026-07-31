Premier League, Il Chelsea evita una penalizzazione di 6 punti

31 Lug 2026 - 19:56
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Dopo essere stato multato di 11,7 milioni di euro e aver ricevuto un divieto di mercato con la condizionale, il Chelsea ha evitato in appello una penalizzazione di 6 punti in un caso che coinvolgeva molteplici violazioni del regolamento della Federcalcio inglese (FA). Il club londinese aveva inizialmente ammesso 74 violazioni delle norme FA riguardanti agenti, collaborazione con intermediari e investimenti di terzi nei giocatori, ma ha presentato ricorso contro la penalizzazione. I Blues hanno ricevuto un divieto di mercato con la condizionale per due sessioni. Sono stati inoltre condannati a pagare 10 milioni di sterline (11,7 milioni di euro) alla FA, sanzione contro la quale non hanno presentato ricorso. Questa somma sarà investita nel calcio di base, ha annunciato la FA. I proprietari del Chelsea, Todd Boehly e Clearlake Capital, avevano segnalato queste violazioni alle autorità inglesi nel 2022, mentre erano in procinto di acquisire il club dal miliardario russo Roman Abramovich. "(Il club) ha collaborato in modo aperto e trasparente con tutti gli organi di controllo, fornendo volontariamente e proattivamente migliaia di documenti", ha spiegato il Chelsea in un comunicato. I Blues hanno accolto con favore la "decisione finale" e hanno considerato "chiuso il procedimento disciplinare contro il club". Tuttavia, la Federazione inglese ha indicato che sta continuando le indagini sulle singole violazioni emerse in questo caso.

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