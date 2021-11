Altro stop per Marc Marquez: salta il GP dell'Algarve

MOTOGP

Il pilota Honda vittima di una lieve commozione cerebrale dopo una caduta in allenamento, si ferma per precauzione

Dopo due vittorie consecutive e proprio quando sembrava essere tornato al 100%, Marc Marquez è costretto a un nuovo stop. Il pilota Honda è stato infatti vittima di una caduta in allenamento, mentre preparava l'imminente GP dell'Algarve, che gli ha causato una lieve commozione cerebrale. Dopo un check-up medico è stato deciso che, a scopo precauzionale, non prenderà parte alla gara di Portimao. Getty Images

"Lo scorso sabato Marc Marquez, mentre si preparava per il Gran Premio dell'Algarve con uno dei suoi consueti allenamenti in fuoristrada, ha subito una caduta che gli ha procurato una leggera commozione cerebrale - si legge nel comunicato ufficiale di HRC -. Dopo alcuni giorni di riposo a casa e vedendo che non stava ancora bene, oggi (martedì, ndr) Marquez è stato visitato dai medici per valutare il suo stato attuale. Come misura precauzionale il prossimo fine settimana Marquez non disputerà il Gran Premio dell'Algarve".