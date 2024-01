Marc Marquez rompe il silenzio: "Adattato alla Ducati più velocemente del previsto"

MOTOGP

Prima parole dello spagnolo da pilota del team Gresini: "Il tempo dei test è venuto fuori senza cercarlo in modo esagerato"

Costretto a rimanere in silenzio fino al 31 dicembre dal contratto che lo legava alla Honda, Marc Marquez ha dato il benvenuto al 2024 con le prime impressioni da pilota Ducati del team Gresini. A partire dal debutto ufficiale avvenuto nei test di Valencia, subito dopo il termine del campionato MotoGP. "Per me è stato ovviamente un gran cambiamento, la Ducati è diversa dalla Honda e richiede uno stile di guida differente: sono sulla moto campione del mondo, che pertanto va forte con tanti piloti. Tuttavia, mi sono adattato più velocemente del previsto: ho trovato subito un buon feeling e nel complesso mi sono trovato bene", ha detto lo spagnolo a Dazn.

Vedi anche Motogp La Honda dà il benvenuto a Luca Marini "Il tempo è venuto fuori senza cercarlo in modo esagerato. La velocità c'è, ma devo ancora capire molte cose soprattutto per essere più costante e per rapportarmi al meglio nella comunicazione con la nuova squadra, dopo che per 11 anni ho avuto un altro gruppo di lavoro. La famiglia Gresini mi ha accolto bene e questo è sempre bello", ha aggiunto Marquez commentando il quarto tempo finale.

Intanto, la sua nuova squadra ha mostrato la prima foto di gruppo in attesa della presentazione ufficiale, in programma il 20 gennaio a Riccione. Poi, tutti a Sepang per i primi test ufficiali dal 6 all'8 febbraio.

CAPODANNO IN FAMIGLIA