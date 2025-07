Douglas Luiz resta in uscita dalla Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore è cresciuto l'interesse del West Ham, che sembra intenzionato a riportare il centrocampista brasiliano in Premier League. La Juve valuta Douglas Luiz 40 milioni di euro e sarebbe pronta anche a cederlo in prestito oneroso da 10 milioni con obbligo di riscatto fissato tra i 25 e i 30 milioni di euro.