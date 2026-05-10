Martin: "A otto giri dalla fine ho capito che potevo vincere". Bezzecchi: "Weekend senza feeling"

"Gara lunghissima... Sapevo di non essere al meglio. Anzi, a dire la verità non so nemmeno io come ho fatto a rimanere così a lungo al comando della gara. Quando ho visto che Jorge ha passato Acosta mi sono detto: adesso arriva. Ho cercato di stare con lui ma non era possibile. Certo, fa male essere raggiunto e superato a tre giri dalla fine, ma devo essere ugualmente contento. Ho dato tutto e ho ottenuto il massimo. È stato un weekend difficile. Non ho mai trovato il feeling con la moto, non sono mai stato al cento per cento del mio rendimento. Quando è così finisci per stressare la moto alla ricerca della competitività. In gara sono calato con il posteriore e ho finito per sforzare con l'anteriore a livello di gomme. Con un giro ancora forse mi avrebbe superato anche Ogura. Complimenti al team e a Jorge, ci vediamo a Barcellona!"