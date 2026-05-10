GRAN PREMIO DI FRANCIA

Martin: "A otto giri dalla fine ho capito che potevo vincere". Bezzecchi: "Weekend senza feeling"

Il pilota italiano limita i danni e dà l'appuntamento al suo compagno di squadra il prossimo weekend a Barcellona

10 Mag 2026 - 16:59
© AFP

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JORGE MARTIN

"Sono partito bene ma c'era il solito caos alla prima esse. All'inizio ho gestito e ho tenuto il mio passo. Non pensavo alla vittoria, andavano tutti fortissimo là davanti. Poi è caduto Bagnaia, mi sono avvicinato ad Acosta e ad otto giri dalla fine ho capito che potevo avere la mia chance per vincere. Ne avevo un po' di più di Marco, l'ho attaccato e poi ho difeso il primo posto. Ora conosco meglio la moto, posso spingerla al limite e i risultati si vedono. Una giornata incredibile, sono grato a tutti i fans, al mio team e alla mia famiglia, a tutti quanti insomma. Non ho parole per ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicini in questo periodo".

MARCO BEZZECCHI

"Gara lunghissima... Sapevo di non essere al meglio. Anzi, a dire la verità non so nemmeno io come ho fatto a rimanere così a lungo al comando della gara. Quando ho visto che Jorge ha passato Acosta mi sono detto: adesso arriva. Ho cercato di stare con lui ma non era possibile. Certo, fa male essere raggiunto e superato a tre giri dalla fine, ma devo essere ugualmente contento. Ho dato tutto e ho ottenuto il massimo. È stato un weekend difficile. Non ho mai trovato il feeling con la moto, non sono mai stato al cento per cento del mio rendimento. Quando è così finisci per stressare la moto alla ricerca della competitività. In gara sono calato con il posteriore e ho finito per sforzare con l'anteriore a livello di gomme. Con un giro ancora forse mi avrebbe superato anche Ogura. Complimenti al team e a Jorge, ci vediamo a Barcellona!"

AI OGURA

"Cosa posso dire dopo una gara così? Bellissimo, è il mio primo podio nella MotoGP. È stata una gara difficile, ho cercato di andare all'attacco e di rimontare verso le prime posizioni. Buon ritmo e buon passo. Mi piacerebbe prima o poi battere anche le Aprilia ufficiali ma per farlo devo essere ancora più veloce ed è molto difficile. Adesso dobbiamo festeggiare questo risultato".

FRANCESCO BAGNAIA

"Finalmente un buon weekend: abbiamo lavorato bene fin dall'inizio e siamo migliorati tanto. Purtroppo ancora una volta non sono riuscito a partire bene, poi mi sono riportato sotto. Purtroppo abbiamo avuto un piccolo inconveniente - lo stesso dell'altra volta -che giro dopo giro mi ha fatto perdere confidenza cercando di mantenere lo stesso passo dell'inizio. Sono cose che succedono e soprattutto sappiamo perché sono caduto. Nessun errore umano, sono cose che possono capitare".

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