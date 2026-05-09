MotoGP, Copioli (Fmi): "Il rinnovo del GP d'Italia al Mugello? Solo questione di tempo"

Le case motociclistiche italiane, Aprilia e Ducati stanno primeggiando nella massima serie e questo probabilmente sta contribuendo all'incremento della prevendita: ''Abbiamo due marchi che si stanno contendendo la testa del campionato del mondo - ha ricordato Copioli -. Per il movimento italiano, per l'industria italiana, per il nostro paese sono un fiore all'occhiello perché, con dei mezzi a volte anche da un punto di vista economico molto limitati rispetto a quelli che hanno i grandi marchi giapponesi, riescono, grazie all'inventiva italiana e alla professionalità dei nostri ingegneri, dei team manager e di tutto il movimento, a prevalere. Tutto questo unito al fatto che ci sono dei piloti italiani, in primis Marco Bezzecchi in testa al mondiale, che ci stanno dando un sacco di soddisfazioni e noi come federazione non possiamo che essere orgogliosi di loro''. Poi uno sguardo al Campionato italiano di velocità, fucina di nuovi campioni: ''130 piloti al via, 5 categorie, siamo felicissimi di questi numeri. Le griglie sono molto affollate, ad esclusione della Moto3, quello è un progetto che ha bisogno di un'evoluzione. Abbiamo anticipato ciò che succederà a livello mondiale nel 2028. Valuteremo l'anno prossimo cosa fare, però per il resto il Civ è veramente una manifestazione sempre più piena di contenuti sportivi, agonistici e di tutto quel contorno che rende ormai questo campionato veramente interessante a livello internazionale''.