Marc Marquez: "Gara importantissima, ho dato tutto quello che potevo"

"La partenza? Io non so cosa sia successo, ho frenato davanti, quando sono entrato ho sentito un contatto e mi è entrata la prima e quindi quando sono uscito ero a limitatore. Io sinceramente non so cosa sia successo, mi son sentito prendere. Ero all'interno e ho detto: o mi hanno centrato da dietro o abbiamo fatto un panino. Siamo troppo gialli, ci si vede troppo ed è facile centrarci (ride, ndr). Dovremmo fare una livrea grigia così non mi centrano", ha scherzato Diggia. E ancora: "Sono molto contento del potenziale che ho avuto oggi in gara, ne avevo di più rispetto ad Ogura. Non riuscivo ad attaccare perché ogni volta che mi avvicinavo venivo da un momento lontano-veloce e quando ero vicino mi si scaldava troppo la gomma e non potevo attaccare. Penso che oggi avessimo veramente un potenziale per fare qualcosa di più. La Ducati va bene? Allora noi abbiamo un'ottima moto, loro hanno più margine perché guadagnano veramente tanto nel veloce, e noi dobbiamo rischiare veramente tanto nel veloce per essere vicini per poi sfruttare il nostro punto forte che è la frenata. Ma quando sei dietro devi spingere, loro sono comodi. Ma anche il passo che hanno mostrato nelle prove Raul e Bez, loro hanno più margine secondo me. Tornare sul podio? Non molliamo mai come sempre, cerchiamo sempre di essere analitici e critici. Nonostante facessimo un po' peggio abbiamo sempre cercato di continuare a lavorare. Non si smette mai di crescere e stiamo tornando".