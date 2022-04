Libere Americhe, Bastianini: "Ritrovato il feeling, siamo competitivi". Morbidelli: "Bisogna migliorare"

MOTOGP AMERICHE

Una giornata positiva per le Ducati, un po' meno per le Yamaha che devono rincorrere

Una Ducati ritrovata quella del team Gresini guidata da Enea Bastianini, che al COTA di Austin torna a guidare come in avvio di Motomondiale: "Sono contento, ho ritrovato la confidenza che ho avuto da inizio anno e che mi è mancata in Argentina, ed è stato bello ritrovarla. Ora dobbiamo lavorare: siamo abbastanza competitivi anche sul giro secco. Siamo stati veloci, quindi domani sicuramente avremo una buona base. Dobbiamo migliorare la frenata e sulle curve ad ampio raggio. Ma siamo bilanciati. Con la gomma media sono andato bene, il time attack ha funzionato, ma devo capire come va anche la soft". Getty Images

Sedicesimo tempo, ma tanti buoni spunti, per Andrea Dovizioso con la sua Yamaha del team WithU: "Abbiamo fatto una modifica all’assetto sulla base della gara in Argentina e siamo riusciti a migliorare in frenata. Sono un pilota che guida molto con l’anteriore e non avere bloccaggi mi aiuta a essere più aggressivo. Con gomme usate sono riuscito a girare sotto i 2’04”, che non è male, ero a tre decimi da Quartararo. Però con quel tempo sei a metà gruppo. Poi, quando ho montato lo pneumatico morbido, non sono riuscito a sfruttarlo, non sono stato fluido nella guida e infatti ho abbassato il mio tempo di appena 2 decimi. Anche se non è sufficiente, è sempre bello riuscire a migliorarsi. Domani bisognerà ripartire da qui, ma per capire se stiamo andando veramente nella giusta direzione bisognerà aspettare altre piste. Per adesso sono concentrato a fare bene in questo fine settimana. Per come ho guidato direi che potrei stare intorno alla 10ª posizione. Però non basta, bisogna migliorare perché domani mattina lo faranno tutti".

Molto indietro Morbidelli, soltanto 21° in combinata: "Stiamo provando diverse cose per migliorare, ma oggi il nostro ritmo non era così buono. Dobbiamo migliorare. Purtroppo non sono stato in grado di fare un time attack, perché ho ricevuto bandiere gialle. Siamo abbastanza indietro, ma cercheremo di migliorare per domani".