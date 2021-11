La MotoGP si allarga a 24 piloti per il 2022

Tre nuovi team e una nuova scuderia saranno in MotoGP nel 2022. Aprilia, che diventerà un team ufficiale, mentre il Gresini Racing tornerà ad essere un team indipendente con moto Ducati. WithU Yamaha RNF MotoGP Team, nato dalle ceneri del Petronas Yamaha SRT, e la VR46 Racing fanno il loro debutto in classe regina. Cinque gli esordienti: Raul Fernandez, Darryn Binder, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e il campione del mondo in carica della Moto2, Remy Gardner.