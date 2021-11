Valentino Rossi nominato "Leggenda" della MotoGP

FIM AWARDS A VALENCIA

Il pesarese è il sesto italiano "eletto" tra i grandi del motociclismo: "E' il coronamento di una lunga carriera"

Valentino Rossi è stato premiato al Gala' dei FIM Awards di Valencia come "MotoGP Legend", riconoscimento che, storicamente, viene assegnato a distanza di qualche anno dalla fine di una carriera. Il 'Dottore', invece, l'ha ricevuto nello stesso giorno in cui ha smesso di correre, a ulteriore conferma della sua grandezza. Ai FIM MotoGP Awards, dove vengono premiati i piloti e i team protagonisti dell'anno, il "Dottore" è stato premiato per mano di Carmelo Ezpeleta, Ceo di Dorna Sports.

Il "Dottore" è stato accolto con una "standing ovation" da parte di tutti i presenti, acclamato per la sua carriera dopo 26 stagioni da sogno. Con nove titoli mondiali a suo nome, 115 vittorie e 235 podi in totale, oltre a molti altri record, Rossi vanta ora un nuovo premio molto speciale. Il campione di Tavullia si unisce a un gruppo selezionato di altri 31 piloti nominati leggende e diventa il sesto pilota italiano a raggiungere lo status di MotoGP Legend dopo Giacomo Agostini, Marco Lucchinelli, Marco Simoncelli, Carlo Ubbiali e Franco Uncini.

"Ho sempre pensato che questo giorno sarebbe stato un incubo, ma mi sono divertito Alla fine è il coronamento di una lunga carriera. Rimarrà una giornata indimenticabile e ringrazio tutti: gli appassionati, i piloti e tutti gli addetti ai lavori. E' stata una lunga carriera e per me un piacere", ha detto Rossi.