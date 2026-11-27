Un talento svelato al mondo fin dai primi giri di ruote della Moto3, un segreto (l’annuncio del ritiro) tenuto ben nascosto fino al momento di portarlo allo scoperto, al di là di qualche indizio trapelato all’indomani del decimo sigillo. Marc Marquez lascia nel momento più alto della sua carriera, cinque giorni dopo aver fato pari con Giacomo Agostini ed essersi lasciato alle spalle con dieci titoli complessivi l’odiato Valentino Rossi. La grandezza del Cannibale risalta ancora di più nel confronto con altri due mostri sacri del motociclismo. E ancora una volta balza all’occhio il carattere divisivo di Marquez: non per forza un tratto negativo, anzi, qualcosa che accomuna i più grandi dello sport mondiale. Se Valentino ha trascinato la sua quasi ugualmente straordinaria carriera fino ai titoli di coda e alle ultime file della griglia di partenza, Marquez ha scelto la via opposta: chiudere i conti con il capitolo centrale della sua esistenza lasciando all’apice di un’avventura ricca di successi ma anche di dolore, pazienza e rivalità laceranti ma che a lui sono servite per rimotivarsi continuamente, dopo ogni caduta: reale e metaforica. Non se ne è fatte mancare, in entrambi i casi. Occorre levarsi… il casco di fronte ad un uomo che si chiude dietro le porte di un’intera epoca, lasciando ad altri l’incombenza di raccogliere una pesantissima eredità e chissà se sull’attuale griglia di partenza della premier class sa già presente il candidato a farlo… Per il suo Paese Marc è oggi una sorta di viceré, per il resto del mondo, Italia compresa, dovrebbe essere un campione da celebrare ad ogni sua apparizione, da riconoscere senza tema di smentita come il più grande dell’era contemporanea del motociclismo. I numeri lo hanno certificato.