Tennis, sorteggio Atp Montreal: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi al secondo turno

31 Lug 2026 - 18:12
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Sorteggiato il tabellone del National Bank Open presented by Rogers, il Masters 1000 canadese quest'anno in programma all'IGA Stadium di Montreal dal 2 al 13 agosto (montepremi $9.415.724), nelle stesse date in cui a Toronto si gioca il corrispondente Wta 1000 trasmesso in diretta e in chiaro su SuperTennis. Negli anni pari, le sedi vengono invertite.

Ecco i primi avversari e le curiosità sugli italiani in tabellone:

Flavio Cobolli bye / 2° turno vs Yannick Hanfmann (Ger) o qualificato;

Lorenzo Musetti bye / 2°turno vs Martin Landaluce (Esp) o qualificato;

Luciano Darderi bye / 2°turno vs Gabriel Diallo (Can) o qualificato;

Matteo Arnaldi bye / 2°turno vs Fabian Marozsan (Hun) o qualificato;

Matteo Berrettini vs Mariano Navone (Arg); Lorenzo Sonego vs Tallon

Griekspoor (Ned); Mattia Bellucci vs Sebastian Baez (Arg).

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