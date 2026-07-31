Newcastle, si dimette tecnico Howe: "Lascio club in ottime mani"

31 Lug 2026 - 18:06
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il Newcastle annuncia che Eddie Howe ha comunicato al club la sua decisione di dimettersi dall'incarico di allenatore. Lasceranno il club anche gli allenatori Jason Tindall, Graeme Jones, Stephen Purches e Simon Weatherstone, e il responsabile della preparazione atletica Dan Hodges. "Dopo un periodo di riflessione personale, ho deciso che ora è il momento giusto per me di lasciare il mio ruolo di allenatore del Newcastle United. Dopo quasi cinque anni in cui ho dedicato anima e corpo al club con un'energia inesauribile, ritengo che sia nel mio interesse e in quello del club fare un passo indietro, ricaricare le energie e prendermi una pausa", ha dichiarato Howe. "Sebbene sia stato incredibilmente difficile prendere questa decisione, so nel mio cuore che è quella giusta. Ho sempre messo gli interessi del Newcastle prima dei miei in ogni singola decisione che ho preso da quando sono qui, e questa non fa eccezione. È stato il privilegio più grande della mia vita essere stato l'allenatore del Newcastle United. È difficile esprimere a parole cosa significhino, e significheranno sempre, questo club, questa città e i suoi tifosi per me e la mia famiglia. Dal momento in cui io, Jason e tutto lo staff siamo arrivati quasi cinque anni fa, Newcastle ci è sembrata subito casa e la gente ci ha accolti a braccia aperte. Siamo stati estremamente orgogliosi di rappresentare il club fin dal primo giorno e questa città occuperà sempre un posto speciale nei nostri cuori", ha aggiunto il tecnico. "Rimango estremamente positivo ed entusiasta riguardo al futuro del Newcastle. Il club è in ottime mani, con un team dirigenziale di alto livello, e non ho dubbi che insieme, con chiunque verrà a sostituirmi, continueremo a ottenere successi sul campo", ha proseguito. Il processo di selezione del nuovo allenatore è in fase avanzata e a breve il club fornirà ulteriori aggiornamenti. 

Ultimi video

00:49
Accomando: "Kolo Muani mister 50 milioni di euro"

Accomando: "Kolo Muani mister 50 milioni di euro"

00:53
Juventus, rebus portieri: piace Suzuki ma costa troppo

Juventus, rebus portieri: piace Suzuki ma costa troppo

01:21
Inter, l'arrivo di Stones non esclude Romero

Inter, l'arrivo di Stones non esclude Romero

00:32
Inter, a che punto siamo nella trattativa per Curtis Jones

Inter, a che punto siamo nella trattativa per Curtis Jones

01:02
Juventus, ecco i rinforzi in attacco! Da Kolo Muani ad Alajbegovic e un nome a sorpresa

Juventus, ecco i rinforzi in attacco! Da Kolo Muani ad Alajbegovic e un nome a sorpresa

01:38
Tutti a caccia di esterni: la Roma guarda in Bundesliga, la Fiorentina sogna un giocatore del Real Madrid

Tutti a caccia di esterni: la Roma guarda in Bundesliga, la Fiorentina sogna un giocatore del Real Madrid

01:33
Vlahovic, estate da solo

Vlahovic, estate da solo

02:16
Juve, attacco super

Juve, attacco super

00:30
30 luglio, affari fatti e da fare: Pellegrino-Fiorentina, intesa

30 luglio, affari fatti e da fare: Pellegrino-Fiorentina, intesa

00:28
Mercato Roma, dopo Castro il prossimo colpo è in difesa?

Mercato Roma, dopo Castro il prossimo colpo è in difesa?

02:27
La Top 5 dei colpi di mercato al 30 luglio: Ramos o Alajbegovic al 1° posto?

La Top 5 dei colpi di mercato al 30 luglio: Ramos o Alajbegovic al 1° posto?

00:17
Milan-Soulé, cosa c'è di vero?

Milan-Soulé, cosa c'è di vero?

00:46
È 'guerra' per Leao: cosa offrono Fenerbahce e Galatasary? Le differenze

È 'guerra' per Leao: cosa offrono Fenerbahce e Galatasary? Le differenze

00:38
Mercato Inter, Chivu "parla" inglese? Lo scenario clamoroso

Mercato Inter, Chivu "parla" inglese? Lo scenario clamoroso

00:39
Mercato Juve: 3 portieri, per 1 posto, chi la spunta?

Mercato Juve: 3 portieri, per 1 posto, chi la spunta?

00:49
Accomando: "Kolo Muani mister 50 milioni di euro"

Accomando: "Kolo Muani mister 50 milioni di euro"

I più visti di Mercato

DICH ALAJBEGOVIC 30/5 DICH

Alajbegovic apre alla Serie A: "È un campionato che mi piace, sarei pronto"

Inter, arriva una..."pietra" preziosa

Inter, arriva una..."pietra" preziosa

Kolo Muani is back!

Kolo Muani is back!

Juve, Kolo Muani sempre più vicino! E non è finita qui

Juve, Kolo Muani sempre più vicino! E non è finita qui

Juve, doppio colpo

La Juve stappa il mercato: Kolo Muani e Alajbegovic

Juve, l'uscita di Openda apre interessanti scenari

Juve, l'uscita di Openda apre interessanti scenari

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:14
Venezia, è arrivato Halhal
20:35
Napoli, si lavora per il prestito di Gatti
20:31
Juve; Douglas Luiz: "Sono tornato per restare, felice del gol"
18:20
Como, arriva il rilancio per Chalobah
18:06
Newcastle, si dimette tecnico Howe: "Lascio club in ottime mani"