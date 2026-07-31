Newcastle, si dimette tecnico Howe: "Lascio club in ottime mani"

Il Newcastle annuncia che Eddie Howe ha comunicato al club la sua decisione di dimettersi dall'incarico di allenatore. Lasceranno il club anche gli allenatori Jason Tindall, Graeme Jones, Stephen Purches e Simon Weatherstone, e il responsabile della preparazione atletica Dan Hodges. "Dopo un periodo di riflessione personale, ho deciso che ora è il momento giusto per me di lasciare il mio ruolo di allenatore del Newcastle United. Dopo quasi cinque anni in cui ho dedicato anima e corpo al club con un'energia inesauribile, ritengo che sia nel mio interesse e in quello del club fare un passo indietro, ricaricare le energie e prendermi una pausa", ha dichiarato Howe. "Sebbene sia stato incredibilmente difficile prendere questa decisione, so nel mio cuore che è quella giusta. Ho sempre messo gli interessi del Newcastle prima dei miei in ogni singola decisione che ho preso da quando sono qui, e questa non fa eccezione. È stato il privilegio più grande della mia vita essere stato l'allenatore del Newcastle United. È difficile esprimere a parole cosa significhino, e significheranno sempre, questo club, questa città e i suoi tifosi per me e la mia famiglia. Dal momento in cui io, Jason e tutto lo staff siamo arrivati quasi cinque anni fa, Newcastle ci è sembrata subito casa e la gente ci ha accolti a braccia aperte. Siamo stati estremamente orgogliosi di rappresentare il club fin dal primo giorno e questa città occuperà sempre un posto speciale nei nostri cuori", ha aggiunto il tecnico. "Rimango estremamente positivo ed entusiasta riguardo al futuro del Newcastle. Il club è in ottime mani, con un team dirigenziale di alto livello, e non ho dubbi che insieme, con chiunque verrà a sostituirmi, continueremo a ottenere successi sul campo", ha proseguito. Il processo di selezione del nuovo allenatore è in fase avanzata e a breve il club fornirà ulteriori aggiornamenti.