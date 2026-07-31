Juventus-Nizza, le formazioni ufficiali dell'amichevole: spazio a Milik e Zhegrova

Alla Continassa, la Juventus disputa il terzo test della sua estate dopo quelli contro Basilea e Standard Liegi, rispettivamente un pareggio (0-0) e una vittoria (1-0 con rete di Miretti). Luciano Spalletti schiera titolare per la prima volta Celik in difesa, da terzino destro, mentre ci riprova con Douglas Luiz in cabina di regia al fianco di Locatelli. Chance per Zhegrova dal 1' sulla trequarti insieme a Miretti e Cambiaso, Milik unica punta.