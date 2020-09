La Ducati ha scelto Bagnaia per il dopo Dovizioso

MOTOGP

Sarà Francesco Bagnaia a prendere il posto di Andrea Dovizioso sulla Ducati ufficiale nella prossima stagione della MotoGP. Lo ha confermato il direttore sportivo di Borgo Panigale, Paolo Ciabatti, dopo il secondo posto ottenuto dal giovane pilota piemontese nella gara di Misano. "Bagnaia ha fatto un passo nella direzione giusta, verso la Ducati ufficiale. Aveva fatto vedere nella seconda gara di Jerez che riusciva a guidare la Ducati in modo veramente efficace, purtroppo il secondo posto era sfumato per un problema al motore ma qui si è ripreso quello che gli era mancato in Spagna. Prestazione eccezionale, gara convincente, tutto pur non essendo al 100% della forma fisica, una ancora una stampella", ha ammesso Ciabatti.

Vedi anche Motogp Misano chiama Misano, tappa-bis per la MotoGP più aperta di sempre: che chance per Valentino! "Pecco" Bagnaia affiancherà così Jack Miller, suo attuale compagno di squadra nel team Pramac, dopo l'annunciato addio di Dovizioso. Battuta così la concorrenza del francese Johann Zarco. L'ufficializzazione arriverà o subito prima o subito dopo la gara di Barcellona, in programma il 27 settembre.