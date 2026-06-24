Il futuro della MotoGP è fatto: annunciato il "patto della concordia" di cinque anni con gli 11 team

"Sono lieto di confermare che tutti i team della MotoGP hanno raggiunto un accordo con il MotoGP Group per il periodo 2027 - 2031. Questo atto mette le basi per futuri rinnovi oltre tale termine. "L'accordo rappresenta un passo avanti molto importante. Offre ai team la stabilità, la fiducia e le risorse necessarie per continuare a investire nel campionato attraverso progetti sportivi di alto livello e a lungo termine", ha dichiarato Lucio Cecchinello, presidente Irta. "Desidero ringraziare il MotoGP Group, Carmelo Ezpeleta, Carlos Ezpeleta e tutti i team per lo spirito costruttivo dimostrato durante i confronti. Il processo ha richiesto tempo, attenzione e senso di responsabilità da parte di tutti. Il risultato finale è estremamente positivo, sia per il futuro del nostro sport che per lo spettacolo di livello mondiale che la MotoGP continua a offrire", jha aggiunto Cecchinello.