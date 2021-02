Il dopo-Valentino della Yamaha parte da Viñales e Quartararo: focus sulla ricerca dell'affidabilità

MOTOGP

Svelata online la versione 2021 della Yamaha M1 MotoGP del team factory che schiera il confermato Viñales e la new entry Quartararo.

Missione titolo per il team ufficiale della Casa giapponese che ha svelato online forme e livrea della YZR-M1 factory quest'anno "orfana" di Valentino Rossi, passato nel team satellite Petronas. Il ruolo e le responsabilità di pilota d'esperienza passano a Maverick Viñales (alla sua quinta stagione nel team!), chiamato a fare il salto di qualità anche nella insidiosa sfida interna con Fabio Quartararo. Per la Casa giapponese l'obiettivo dichiarato è dare continuità alla performance della moto, il punto debole della M1 nella scorsa stagione.





















































































Il palcoscenico è virtuale, le ambizioni sono molto reali, cosiccome le insidie di una stagione che il team ufficiale Yamaha della affronta in uno dei proprio passaggi-chiave del proprio impegno nella premier class. Il riferimento è ovviamente alla fuoriuscita di Valentino Rossi dopo quattordici stagioni insieme, interrotte solo dal biennio rosso-Ducati del Dottore. Insomma, una svolta epocale per un team che - con poche modifiche tecniche possibili sulla M1 (causa engine freeze) - dovrà porre la massima attenzione sul lato "umano" della propria mission 2021. Lo spagnolo Vinales è alla vigilia della sua quinta stagione nel team ufficiale ma - dopo quattro campionati vissuti più o meno nell'ombra di Rossi, è chiamato a prendere sulle proprie spalle responsabilità nuove a fronte di uno "spessore" caratteriale che in più di un'occasione in passato è sembrato fargli difetto. Come ha significativamente affermato il Team Director Mario Meregalli, "A volte credo più io in Maverick che lui in se stesso".