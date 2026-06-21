GP REPUBBLICA CECA

Il Cannibale è tornato: Marquez vince a Brno, Ogura sfiora l'impresa

Il vincitore riapre la corsa al titolo, gradino finale del podio di consolazione per Bagnaia

di Stefano Gatti
21 Giu 2026 - 15:14
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Terza vittoria stagionale e seconda consecutiva per Marc Marquez che a cinque giri dalla fine del Gran Premio della Repubblica Ceca infila il compagno di squadra Francesco Bagnaia (vincitore della Sprint Race del sabato) e si invola indisturbato verso il traguardo per il suo quinto centro a Brno, lanciando così la sua candidatura al titolo, complice anche l'assenza per squalifica da questo Gran Premio di Marco Bezzecchi, dal quale ora lo separano "solo" quaranta punti. Per il Cannibale spagnolo si tratta della settantacinquesima vittoria nella premier class e della centounesima nel Motomondiale. Secondo gradino del podio per Ai Ogura che era scattato dalla pole position con la Aprilia Trackhouse e che a tre giri dalla bandiera a scacchi infila pure lui Bagnaia, in crisi di gomme nel finale. Quarto posto e giro veloce della gara per Fabio Di Giannantonio che nel finale non riesce ad ingaggiare Bagnaia, top five completata da Joan Mir con la Honda factory. Causa doppio long lap penalty, non va oltre la nona posizione dell'ordine d'arrivo Jorge Martin che approfitta solo in parte dell'assenza del compagno di squadra Bezzecchi, portandosi comunque a otto soli punti dal leader. Sesto posto per Fermin Aldeguer con l'unica Ducati Gresini in pista (dopo il forfait a metà weekend di Alex Marquez) davanti all'altra Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. Luca Marini (Honda HRC), lo stesso Martin ed Enea Bastianini (KTM Tech3) sigillano la top ten ceca. Solo diciottesimo causa problemi al motore della sua KTM ufficiale lo spagnolo Pedro Acosta, a lunga quarto nella prima parte del nono appuntamento iridato.

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