GP Valencia, Morbidelli: "Pole particolare, speranze per la gara". Miller: "Obiettivo raggiunto"

GP VALENCIA

Il GP della Comunità Valenciana partirà dalla prima fila per Franco Morbidelli che, a quasi due mesi di distanza, torna in pole position. Il pilota del team Petronas esulta per il traguardo raggiunto nella speranza che il weekend possa continuare nel migliore dei modi: "Sono molto contento di questa pole, è stata particolare e le condizioni della pista erano miste. Ho un buon feeling con la moto, ho voluto spingere e rischiare ed è venuta fuori una bella pole". Getty Images

"Domenica scorsa eravamo con le spalle al muro, questo weekend è partito tutto in maniera differente ed ottima e speriamo finisca bene" il commento di Morbido.

Prima fila anche per l'australiano Jack Miller che con la sua Desmosedici del team Pramac partirà dalla seconda casella in griglia: "La pista non era bagnata, era umida e scivolosa. Ho fatto dei risultati niente male, siamo stati costanti e raggiunto l'obiettivo del fine settimana ovvero stare in prima fila. Avrei voluto la pole, ma proveremo a fare tutto il possibile per sorridere domani".

Ennesima prima fila, la quarta stagionale, per Takaaki Nakagami: "Le qualifiche non sono state facili, ma sono contento di aver conquistato un'altra prima fila. Ringrazio il team per il lavoro fatto, hanno preparato una moto niente male e ora la testa è a domani".