GP Thailandia Moto3, Almansa la spunta dalla pole position

01 Mar 2026 - 08:33
Poker KTM nella "prima" 2026 della Moto3 a Buriram: la vittoria è di David Almansa (Liqui Moly Dymavolt Intact GP) che scattava dalla pole. Al suo primo successo nel Motomondiale, lo spagnolo prevale in volata per soli tre millesimi di secondo su Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team). Terzo gradino del podio per l'argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), mentre Alvaro Carpe (Red Bull Ajo) porta a tre la quota-Spagna nelle prime quattro caselle del ranking e completa il poker delle moto austriache. L'indonesiano Veda Pratama chiude la top five con la migliore delle Honda (quella del Team Asia) davanti alla moto gemella di Adrian Fernandez (Leopard Racing). Solo ventesimo il suo compagno di squadra Guido Pini, migliore dei piloti italiani al traguardo. 

