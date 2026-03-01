Serie A, giornata crocevia: Roma-Juve vale la Champions, Milan e Atalanta non possono più rallentare

Spesa cartellini per la rosa, domina il Chelsea. Solo un'Italiana in top 10
Una domenica che potrebbe essere spartiacque in più zone della classifica: dalla lotta al quarto posto a quella per non retrocedere
Un crocevia fondamentale. Questa domenica di Serie A promette di essere decisiva o quasi in più zone della classifica: dalla lotta scudetto passando per quella Champions fino a quella per non retrocedere. Ma vediamo nel dettaglio tutti i temi e i match della giornata.
Il Milan arriva dal ko interno col Parma che, per stessa ammissione di Allegri ha lasciato il segno. Il gol di Troilo ha spedito i rossoneri a -10 dall'Inter capolista, spegnendo un po' i sogni di scudetto. La corsa al titolo è tutt'altro che chiusa ma il Diavolo non può più permettersi passi falsi, sperando che magari i nerazzurri possano lasciare qualcosa per strada. Nel frattempo la trasferta a Cremona è un'ottima occasione per "ritornare a corre", per usare le parole del tecnico rossonero. Inoltre prima del sacco di San Siro di Cuesta, Nicola e i suoi erano stati gli unici in grado di battere iu rossoneri in questa Serie A. Tutto fa pensare che il Milan possa cercare la sua vendetta per riaccorciare sull'Inter e rimettere distanza dalle inseguitrici in chiave Champions. La Cremonese, in piena bagarre salvezza, però venderà cara la pelle: il terzultimo posto a pari merito con il Lecce fa paura.
Anche l'Atalanta vorrebbe continuare a giocare la Champins League. La Dea, reduce da una delle serate più epiche della sua storia con la vittoria roboante per 4-1 sul Borussia Dortmund e il relativo passaggio agli ottavi di finale, è attesa da una partita tutt'altro che semplice a Reggio Emilia. Gli uomini di Palladino dovranno essere bravi a lasciarsi alle spalle l'euforia, ma anche e soprattutto le fatiche, della magica notte di coppa. Ad attenderli ci sarà un Sassuolo praticamente già salvo ma ambizioso: il tridente Laurienté Berardi Pinamonti potrebbe mettere in difficoltà la retroguardia nerazzurra. Per l'Atalanta sognare altre notti europee come quella contro il Dortmund passa, gioco forza, dal percorso in campionato: un passo falso potrebbe farle perdere il treno per le coppe.
Allo stadio Olimpico grande Torino oggi ci sarà l'esordio di Roberto D'Aversa da allenatore granata. L’obiettivo è soltanto uno: centrare la salvezza. Il Toro, sulla carta, avrebbe una rosa superiore rispetto alle dirette rivali per la salvezza, ma il vortice negativo in cui sono finiti Vlasic e i suoi è preoccupante. Per questo è arrivata la sterzata in panchina con il cambio di allenatore. Con una Lazio che ha ancora poco da chiedere a questo campionato (Sarri e i suoi sono completamente focalizzati sulla semifinale di Coppa Italia) l'occasione è ghiotta: vincere potrebbe riportare entusiasmo e un pizzico di serenità nel mondo Toro.
Il match clou della giornata è però sicuramente Roma-Juventus. Lo scontro tra Gasperini e Spalletti può dire moltissimo in chiave qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri, attualmente in ritardo di 4 punti sui giallorossi, perdendo scivolerebbero a -7 dal quarto posto: con soltanto 11 partite rimaste da giocare quasi una condanna. La Roma, dal canto suo, ha un'occasione gigantesca per vincere finalmente uno scontro diretto in questa Serie A e riportare la musichetta della Champions all'Olimpico dopo 8 lunghi anni. Gli uomini di Gasp hanno avuto tutta la settimana libera per preparare al meglio questa partita, a differenza di Spalletti e i suoi che si porteranno in campo le fatiche fisiche e mentali della rimonta sfumata contro il Galatasaray.
