Serie A, giornata crocevia: Roma-Juve vale la Champions, Milan e Atalanta non possono più rallentare

Allo stadio Olimpico grande Torino oggi ci sarà l'esordio di Roberto D'Aversa da allenatore granata. L’obiettivo è soltanto uno: centrare la salvezza. Il Toro, sulla carta, avrebbe una rosa superiore rispetto alle dirette rivali per la salvezza, ma il vortice negativo in cui sono finiti Vlasic e i suoi è preoccupante. Per questo è arrivata la sterzata in panchina con il cambio di allenatore. Con una Lazio che ha ancora poco da chiedere a questo campionato (Sarri e i suoi sono completamente focalizzati sulla semifinale di Coppa Italia) l'occasione è ghiotta: vincere potrebbe riportare entusiasmo e un pizzico di serenità nel mondo Toro.