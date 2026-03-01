Nba: Doncic trascina i Lakers nella vittoria su Golden State

01 Mar 2026 - 10:09

Luka Doncic festeggia il suo ventisettesimo compleanno con la vittoria dei suoi Los Angeles Lakers per 129-101 sui Golden State Warriors al Chase Center di San Francisco. Lo sloveno realizza 26 punti frutto di quattro triple con sei rimbalzi e otto assist. Per LeBron James 22 punti, mentre Austin Reaves chiude con 18 punti. I Lakers si risollevano dopo tre sconfitte consecutive. I Warriors erano privi degli infortunati Stephen Curry e Jimmy Butler.

I risultati delle partite di Nba giocate nella notte:

Utah-New Orleans 105-115

Washington-Toronto 125-134

Golden State-LA Lakers 101-129

Miami-Houston 115-105

Charlotte-Portland 109-93 

Ultimi video

01:59
Big match a Perugia

Big match a Perugia

02:12
MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

01:10
SuperG donne ad Andorra

SuperG donne ad Andorra

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:13
costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

01:59
Big match a Perugia

Big match a Perugia

I più visti di Altri Sport

DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Ablazione cardiaca per Giacomel dopo il malore: tra due settimane nuovi accertamenti

Per Scardina "encefalogramma ottimo", a giorni atteso il risveglio

MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

Scardina in lieve miglioramento: respira in modo autonomo, diminuiti i sedativi

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
10:09
Nba: Doncic trascina i Lakers nella vittoria su Golden State
09:26
Maratona, Aouani e il record italiano: "Finalmente un tempo che merito"
09:22
Tennis: Cobolli batte Tiafoe e vince l'Atp 500 di Acapulco
09:09
Tennis: Paolini fuori in semifinale al Merida Open
09:07
Tennis: Darderi in finale Atp 250 a Santiago del Cile