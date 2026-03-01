Nba: Doncic trascina i Lakers nella vittoria su Golden State

Luka Doncic festeggia il suo ventisettesimo compleanno con la vittoria dei suoi Los Angeles Lakers per 129-101 sui Golden State Warriors al Chase Center di San Francisco. Lo sloveno realizza 26 punti frutto di quattro triple con sei rimbalzi e otto assist. Per LeBron James 22 punti, mentre Austin Reaves chiude con 18 punti. I Lakers si risollevano dopo tre sconfitte consecutive. I Warriors erano privi degli infortunati Stephen Curry e Jimmy Butler.