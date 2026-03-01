GP Thailandia Moto2, Gonzalez in volata su Guevara

Vittoria di Manuel Gonzalez in una movimentata e a tratti drammatica gara della Moto2 in Thailandia. ln sella alla Kalex Liqui Moly Dynavolt Intact GP, il pilota spagnolo supera il connazionale Izan Guevara (Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) nel corso del penultimo giro e poi resiste all'ultimo assalto del rivale spuntandola per 99 millesimi sulla linea del traguardo. Per il team Intact doppietta thai dopo il successo di David Almansa nelle Moto3. Terzo gradino del podio per Daniel Holgado (Kalex CFMOTO Inde Aspar Team). L'altro spagnolo Ivan Ortolà (QJMOTOR - PONT GRUP - MSI) e l'olandese Colin Veijer (Red Bull Ajo) completano la top five. Migliore degli italiani Celestino Vietti, sesto con la Boscoscuro di SYNC Group SpeedRS Team. La corsa è stata interrotta due volte con la bandiera rossa. La prima per un incidente innescato nel corso del terzo giro dal poleman Senna Agius che si era toccato con Filip Salac, di cui aveva fatto le spese il colombiano David Alonso (campione del mondo Moto3 del 2024), colpito dallo stesso Salac ma alla fine uscito senza conseguenze dalla carambola. La seconda per un incidente che - subito dopo la prima ripartenza - ha coinvolto Sergio Garcia e Luca Lunetta. Problemi ad una mano per lo spagnolo e ad un piede per l'italiano.