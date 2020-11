GP Portogallo, Zarco: "Trovate le giuste sensazioni". Vinales: "Pista incredibile, faremo passi avanti"

GP PORTOGALLO

Il debutto di Portimao in MotoGP regala velocità e tante emozioni, tra i sali e scendi del circuito dell'Algarve e le curve mozzafiato ad avere la meglio, dopo due sessioni, è la Ducati del team Esponsorama di Johann Zarco che ha già le idee chiare in testa in vista di domani: "I tempi si abbasseranno, qualcuno farà anche 1'38'', l'importante sarà riuscire a fare una moto confortevole e costante. Se riuscissi a lottare per la pole sarebbe perfetto". Getty Images

"Essere davanti a tutti è sempre bello, anche se è soltanto venerdì. Ho fatto due giri buoni, devo ammettere che avere altri piloti davanti è stato d'aiuto perché qui ci sono molte curve cieche. Dopo le FP1 non ero contento, sentivo la moto fuori controllo. Poi negli ultimi 20 minuti delle seconde libere siamo riusciti a fare il passo avanti decisivo e le sensazioni sono migliorate" ha spiegato il francese.

Per Zarco, che ancora una volta porta la sua Ducati davanti a quella Factory, una giornata di studio della pista: "Adattarsi alla pista, nei primi giri, è stato complicato perché la moto si impennava e non riuscivo ad avere riferimenti. Poi ho messo a posto delle cose ed è arrivato il piacere di guidare, questo è il bello della MotoGP che ti permette di fare cose incredibili".

Nella giornata dal doppio volto per Yamaha, che ha visto Rossi chiudere in ventunesima posizione in FP2, a sorridere è, secondo in combinata: "e sinceramente non mi importava molto dei tempi ma solo godermi il tracciato. La moto sta andando bene ed è stato bello poter provare tutte le gomme oggi per avere un'idea più precisa di quale direzione seguire per domani".

"In 15 siamo nell'1'39'', tutti molto vicini, siamo al limite. Domani proveremo a fare un passo avanti" il commento dello spagnolo.