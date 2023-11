GP Malesia ai voti: Bastianini spiazza tutti, Bagnaia prova il colpo del ko

GP MALESIA MOTOGP

Il diciottesimo appuntamento del Mondiale quasi una tesi di laurea per il campione in carica

© Getty Images ENEA BASTIANINI: VOTO 10 Un fine settimana che è un nuovo inizio per il romagnolo che si rilancia con un weekend tutto in progressione (e che progressione!) proprio nel momento più delicato dell'intera stagione: una bella dimostrazione di carattere che giocoforza chiede subito un "rinforzino", anzi una conferma a stretto giro di pista, nel senso dell'imminente GP del Qatar.

© Getty Images

ALEX MARQUEZ: VOTO 9

Dici Marquez e leggi Marc. Anzi no, perché il vero Marquez quest'anno è Alex. Non esattamente un... cannibale ma l'appetito vien mangiando e quest'anno lo spagnolo sembra averci preso gusto. Gli manca ancora la continuità ma - vedendola in prospettiva - sulla rotta da Kuala Lumpur a Doha (ma poi oltre il film ormai ai titoli di coda di questa stagione), il più giovane dei due fratelli da corsa spagnoli ha la possibilità di ritoccare il suo score, chiudere nella top ten e poi abbeverarsi alla fonte dell'espeiienza del più grande (in tutti i sensi) della famiglia l'anno prossimo.

FRANCESCO BAGNAIA: VOTO 7,5

Non è tanto il punto in più di vantaggio sul diretto rivale con il quale lascia la Malesia, quanto (come dice lui stesso) per aver rimesso la ruota davanti a Martin nel confronto diretto. Un lavoro ai fianchi (e alle fiancate) che sembra pagare, tanto è vero che tra pochi giorni a Losail Pecco potrebbe chiudere la partita iridata.

© Getty Images

JORGE MARTIN: VOTO 7

La Malesia non sorride più di tanto a Jorge e non gli porta mai tanta fortuna. Vedendo il bicchiere mezzo pieno (questo serve per continuare a crederci) resta nella scia del capoclassifica, anche se le chances di sorpasso al vertice sono ormai sono due. Bravo però a non esagerare, "accontentandosi" di un quarto posto che era verosimilmente il miglior risultato possibile.

MARC MARQUEZ: VOTO 5

Solo le briciole (tre punticini nella Main Race del weekend malese) per Marc. Nemmeno quello per HONDA e per JOAN MIR (VOTO 8... in totale). L'ex Cannibale sembra avviato a chiudere all'insegna del basso profilo la sua lunga e ricca avventura con la Casa giapponese ma (anche qui, guardando avanti) non contateci troppo: specialmente a Valencia, l'otto volte iridato sarà grande protagonista e - chisà - magari proprio il fattore decisiva nella corsa al titolo.

© Getty Images

FABIO QUARTATARO: VOTO 7

Pareggia il bilancio punti/weekend di due settimane prima in Thailandia. Siamo sempre sotto la linea di galleggiamento per un campione del suo valore ma esperienza e mestiere lo mantengono nella top ten della classifica generale: anche a Sepang. Primo degli altri, davanti a Bezzecchi, Morbidelli, Miller, Di Giannantonio e Marini.

ALVARO BAUTISTA: VOTO 5

Certo, non si poteva pretendere molto dal neo campione del mondo della Superbike in viaggio-premio in Malesia ma la sua card ben poco "wild" non è stata un gran bel spot per la sua disciplina di provenienza. Nessun acuto e invece un autogol un po' per tutti. Penultimo nella Sprint cosiccome nel Gran Premio vero e proprio.