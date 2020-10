GP Francia, Quartararo: "Passo ottimo, sono contento". Petrucci: "Prima fila qui è garanzia"

MOTOGP FRANCIA

La fame Mondiale di Fabio Quartararo sbarca anche a Le Mans dove, nel GP di casa, El Diablo torna a conquistare la pole che mancava dal secondo round a Jerez. Per il francese tanta soddisfazione per il primo posto in griglia: "Sono molto contento, il ritmo è stato molto buono e anche ieri avevo grande fiducia. Anche se ero lontano sapevo dove potevo migliorare, oggi nelle terze e quarte libere abbiamo fatto uno step importante. Domani sarà importante essere pronti dai primi giri". Le Mans, la pole è di Quartararo

















































































Ultime gallery Vedi tutte

Entusiasmo alle stelle anche per Danilo Petrucci che a conquistare la prima fila in Francia ci ha ormai preso gusto dopo la terzo posizione in griglia dello scorso anno e la seconda del 2018: "Sono ormai tre anni che faccio la prima fila qui, sono molto contento di esserci tornato. Non ci sono lunghi rettilinei e posso sfruttare al meglio le frenate della mia moto. Ho fatto un bel giro, domani ce la giochiamo".

Per il pilota umbro c'è fiducia in vista della gara di domani: "Confido molto nell'asciutto, qui le temperature sono sempre basse e riesco a guidare come mi piace. Le Mans mi piace molto, ma già a Barcellona eravamo messi meglio dopo l'inizio di stagione tribolato. Qui ci sono tante occasioni da poter sfruttare, sono convinto che da ora in poi possiamo fare un bel finale di stagione".

Tra Quartararo e Petrucci ci sarà Jack Miller, ancora una volta protagonista di una qualifica velocissima: "Mi sento bene, il passo era buono anche con gomme usate. Abbiamo avuto qualche problema nelle FP4, ma a parte questo solo piccole cose tecniche sulla moto".

"Quando siamo passati alla moto da qualifiche abbiamo preso semplicemente un po’ di tempo per fare qualche piccolo aggiustamento e poi è andato tutto perfettamente. Il team ha fatto un ottimo lavoro e noi eravamo molto vicini oggi. Non abbastanza ma ci riproveremo, non mi importano le condizioni meteo di domani" ha aggiunto l'australiano del team Pramac.

Vedi anche Motogp MotoGP Francia: pole super di Quartararo, seconda fila per Dovizioso