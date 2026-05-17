MotoGp Catalogna: bruttissimo incidente per Alex Marquez. Si fa male anche Zarco

17 Mag 2026 - 14:28
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Momenti di puro terrore sul circuito del Montmeló durante il Gran Premio della Catalogna di MotoGp. La gara è stata bruscamente interrotta con la bandiera rossa a causa di un terribile incidente sul rettilineo principale che ha visto coinvolti Alex Marquez, Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. Acosta, in sella alla sua KTM, ha subìto un improvviso blocco meccanico in pieno rettilineo; Marquez, che lo seguiva a forte velocità, non ha potuto fare nulla per evitarlo, colpendolo in pieno. L'impatto è stato violentissimo, con la Ducati del team Gresini che è letteralmente andata in pezzi volando via in aria.

Cosa si è fatto Alex Marquez?

 La Race Direction ha immediatamente comunicato che Alex Marquez, rimasto a terra dopo il tremendo impatto, è cosciente. Il pilota spagnolo, che ha avuto la peggio nel contatto, è stato prontamente soccorso dai medici direttamente sulla pista e poi portato in ospedale per ulteriori esami.

Come sta Di Giannantonio?

 Nel rocambolesco incidente è rimasto coinvolto anche Fabio Di Giannantonio: il pilota italiano è riuscito a rientrare autonomamente in pit lane, ma accusando un forte dolore al braccio. Di Giannantonio dopo essersi recato al centro medico, e nonostante un dolore al mignolo, è tornato in sella ed è tornato a correre.

La gara, quasi maledetta, in seguito è ripartita ma immediatamente, in fondo al rettilineo, sono caduti Johann Zarco, Francesco Bagnaia e Luca Marini. Il francese ha avuto la peggio e, seppure cosciente, è stato trasportato al centro medico dove hanno confermato che non è in condizioni critiche

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