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© Getty Images | Inter-Verona festa double
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festa inter

Inter, le foto della festa per il double scudetto-Coppa Italia

A San Siro la festa per la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, prima e dopo la partita contro il Verona

17 Mag 2026 - 15:00
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17 maggio