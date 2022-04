GP Americhe, Bastianini: "Vincere qui è fantastico". Bagnaia: "Dato il massimo, altri più veloci"

MOTOGP AMERICHE

Il pilota italiano sorride dopo il secondo successo stagionale in MotoGP

Una domenica bestiale per la Ducati, che con Enea Bastianini conquista il successo nel GP delle Americhe che da sempre è stato terra di conquista delle motorizzate giapponesi. Il pilota italiano, che ha vinto davanti a Rins e Miller, si è detto entusiasta della gara del COTA: "È stata una giornata favolosa, la prima parte della gara è stata molto faticosa perché Miller ha dettato un passo molto veloce. Poi verso la metà ho visto avvicinarsi Rins, ha provato a sorpassarmi e lì ho capito che dovevo spingere per andare avanti". Getty Images

"Ho spinto tantissimo fino alla fine, vincere qui è fantastico. Ho cercato comunque di non forzare troppo, ma appena ho capito di avere qualcosa in più sono andato via. Ho messo un bel ritmo, appena Miller ha calato ho dato il 101% per dare lo strappetto decisivo. La vivo ancora da ex rookie, guardo gara dopo gara perché devo migliorare tanto. Ho un buon feeling con la moto, penso di poter essere competitivo ovunque" ha spiegato il pilota romagnolo.

Quinto posto per Francesco Bagnaia, che non può essere pienamente soddisfatto: "Sicuramente il nostro obiettivo ad inizio stagione non era di essere quinti. Però sappiamo anche che c'è del lavoro da fare. Oggi ho fatto il massimo e purtroppo più di così non sono riuscito a fare. Il mio obiettivo era di finire nella top 5, quindi lo abbiamo raggiunto. Però mi aspettavo di poter essere più costante con i tempi, soprattutto alla fine della gara, ma gli altri sono stati più veloci. Ci stiamo avvicinando piano piano, forse un po' troppo piano, ma weekend come questo e come quello dell'Argentina ci aiuteranno ad avvicinarci sempre di più. Ho cercato di essere conservativo, ma quando poi ho provato a rifarmi sotto ai primi, mi sono reso conto che gli altri erano un pizzico più veloci di me. Come ho già detto, il quinto posto oggi era il massimo".